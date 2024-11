Diego Buitrago, dueño de la empresa que habría recibido una aparente donación de Fecode para al parecer contratar estrategia y logística de testigos electorales, habría declarado en la Fiscalía en medio de la investigación que se sigue por presuntas anomalías en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

Así lo informó este miércoles la emisora W Radio, que reportó que el representante legal de Ingenial Media respondió por la presunta contratación por parte de Colombia Humana por unos $500 millones supuestamente donados por Fecode el 3 de mayo de 2022, antes de la primera y segunda vuelta presidencial.

“Desde la 1:30 de la tarde de este martes rindió declaración juramentada en la Fiscalía ante el fiscal coordinador del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación Ciudadana, Elkin Ardila Espinosa”, se lee.

Citando fuentes del ente acusador, informa el medio radial que Buitrago Mora habría señalado que su labor fue de vigilancia electrónica, como reza el objeto social de su empresa fundada hace más de 10 años.

En el CNE se señala a la campaña de Petro por el presunto pago del sindicato de maestros de Fecode a más de 60 mil testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico.

Igualmente, el expediente destaca la supuesta omisión de información financiera en el aplicativo Cuentas Claras de los dineros que supuestamente aportaron Fecode y la Unión Sindical Obrera (USO); así como de una factura por concepto de publicidad.

En respuesta, Petro ha aseverado que que se trata de que “Fecode puso una plata para apoyar la campaña y no nos la entregó a nosotros, sino a un partido. (...) El crimen es si es Fecode, no si es una constructora privada, no es si es la dueña de las EPS, ahí sí no importa”.