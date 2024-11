La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la familia Vargas Lleras continúa. Enrique Vargas Lleras, el hermano del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, interpuso una nueva acción de tutela contra el mandatario para tratar de que rectifique.

Leer también: Este lunes se elige en el Senado al nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Según la nueva tutela, el objeto es que se protejan y garanticen sus derechos a la honra y al buen nombre y los de su familia. Esto es con respecto a la publicación hecha por el presidente en la red social X el pasado 8 de octubre de 2024.

“Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública. Desde aquí juegan al golpe de estado. No quieren un presidente democrático que no le haga juego a los negocios de la oligarquía de apellidos. La contratación del gobierno debe abandonar este tipo de justicia privada para dirimir sus pleitos”, se lee en la publicación de Petro.

Enrique Vargas Lleras asegura que lo publicado por el presidente carece de sustento fáctico y jurídico porque: “El proceso de sorteo se encuentra reglado y definido de manera previa; Enrique Vargas Lleras, ni ningún miembro de la Corte Arbitral tiene facultades para intervenir o afectar el desarrollo de dicho proceso; y Germán Vargas Lleras no ha recibido ningún pago por concepto de honorarios desde que ingresó a la lista de árbitros nacionales de la Cámara de Comercio”.

Importante: “Siguen sin corregirse las malas prácticas”: Procuraduría sobre el manejo del Gobierno a la crisis invernal

Por esto, el pasado 10 de octubre radicó la solicitud de rectificación, pero la respuesta fue negativa. La coordinadora del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República señaló que las declaraciones del presidente de la República “están amparadas constitucionalmente, al enmarcarse en la faceta de opinión del derecho a la libertad de expresión y no, en el de difusión de información”.

Hay que recordar que según fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el presidente Petro se debe retractar de los señalamientos que hizo en contra de Enrique Vargas Lleras y la familia Vargas Lleras, sobre supuestos malos manejos de facturación en la Nueva EPS.