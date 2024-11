Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue absuelto de todos los cargos relacionados con la supuesta participación en la creación del grupo criminal los 12 Apóstoles.

Uribe estaba en juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, por su participación y financiamiento del grupo paramilitar.

“Gracias a Dios”, celebró el expresidente Uribe en su cuenta de X.

El grupo paramilitar, según expedientes de la Fiscalía, sentencias judiciales, informes de víctimas y estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh fue responsable de imponer un orden social en los municipios del norte de Antioquia, justificando sus acciones bajo la lucha contra la insurgencia, dejando 181 víctimas en Yarumal, 134 en Valdivia y 89 en Santa Rosa de Osos.

En su momento, el expresidente Uribe advirtió en su cuenta de X: “El presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Firmes, de frente al 2026″.

Ante lo que Petro replicó: “Expresidente Uribe, hubiera preferido que su hermano fuera a las cárceles”.

Y el expresidente Uribe cerró la controversia con un video publicado este domingo en sus redes, señalando: “Ante la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP que con oportunismo hizo una reciente publicación de un viejo organigrama criminal en el cual aparecen personas absueltas por la justicia. De organizaciones políticas de izquierda y de un periodista, se presenta este resumen del caso extraído del juicio”.

“Este proceso ya había sido exonerado por la justicia regional en las épocas de las fiscalías de Alfonso Valdivieso y de Alfonso Gómez Méndez en 1999 y 2000 con decisiones de primera y segunda instancia, pero fue reabierto en el año 2010 mediante una conspiración con recursos desde Venezuela, donde estaba refugiado el mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses, quien tenía fuertes vínculos con el cartel del Norte del Valle, como se pudo establecer”, agregó.

Expuso en este sentido que “Juan Carlos Meneses es tan mentiroso que no se atrevió a ir al juicio para ser confrontado en ese escenario. La mayor mentira, de las más de 30 que dijo, es que supuestamente se había reunido con Santiago Uribe en compañía del capitán Pedro Benavides para el momento de la entrega del mando de Yarumal del comando de Policía en 1995. Afortunadamente se pudo probar cómo del 5 al 10 de enero de ese año, Santiago estuvo en la feria de Manizales”.

Y añadió que “el otro testigo que usaron para reabrir el caso y encarcelar a Santiago fue una persona con enfermedad mental. Esta persona fue mantenida fuera del país durante 15 años para ir modificando y estructurando el falso testimonio y dando a entender que había sido torturado por orden de Santiago Uribe. La prueba que se llevó a juicio da cuenta que ha sido a un testigo pagado por el sacerdote Javier Giraldo”.

Y concluyó el exmandatario que “había un complot orquestado, al parecer, por mis enemigos y con la connivencia de la Fiscalía liderada por el fiscal de Juan Manuel Santos, Eduardo Montealegre, que reabrió estos procesos y llevó a mi hermano a la detención, quien recuperó su libertad y espera que finalmente se haga justicia en su caso”.