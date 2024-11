Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, salió en defensa de la designación de los 17 exjefes paramilitares como gestores de paz por parte del presidente Gustavo Petro. Dijo que no se trata de complacencias sino parte del compromiso para el aporte a la verdad.

Lea también: Capturan a alias Conal, jefe del ELN en Buenaventura: utilizaba santería para evadir a las autoridades

“No hay caramelos. De alguna manera toca escucharlos, valorar lo que ellos están haciendo. Valorar cada una de las actitudes de ellos, por eso no podemos meter todo en un mismo costal. Entonces, toca valorar a cada uno de ellos, si su aporte será real y verdadero. No hay ninguna negociación, solamente ellos quieres descargar algunas cosas que no fueron bien oídas, según ellos, en el anterior proceso”, señaló el funcionario en Blu Radio.

Patiño habló de beneficios que tienen que ver con traslados y herramientas de comunicación para aportar a la verdad. Habló de la entrega de celulares y tabletas para que “haya mayores contribuciones a la verdad, a las víctimas y al proceso”.

“Beneficios en el sentido de que puedan hacer ejercicio de su gestión de paz (…) Que en lugar de sacarlos, de excarcelarlos, puedan ellos comunicarse a través de celular o tablet para poder indagarles, que cuenten cosas que hasta el momento no han contado o no han sido tenidas en cuenta”, precisó en el mencionado medio.

Lea también: Emiten alerta amarilla en el Caribe por posibilidad de formación ciclónica

Pero también agregó que si los excabecillas de las extintas AUC no colaboran también pueden echar para atrás las designaciones como gestores de paz

“No es una graduación, es un compromiso y desde luego si eso no funciona, inmediatamente se suspende. El Gobierno tiene toda la potestad de nombrar, pero también de quitarle esa posibilidad de que aporten a la verdad. Hay cimentes que no entran en Justicia y Paz y son tarea de la justicia ordinaria y tiene que pagar esos delitos”, acotó.

Los cuestionamientos

Toda una avalancha de críticas surgió tras la designación de ‘Jorge 40′, Hernán Giraldo, ‘Macaco’, ‘HH’, y de ‘Don Berna’. Están quienes los llaman “bandidos” pero también están los que destacan el “compromiso con la verdad”.

Lea también: Niño de 11 años murió en medio de accidente con arma de fuego dentro de un colegio de Jamundí

Daniel Briceño, concejal de Bogotá y opositor del Gobierno, se fue contra Hernán Giraldo, recordó sus múltiples crímenes e incluso cuestionó la gestión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Hernán Giraldo conocido como el ‘depredador sexual de La Sierra’ ‘Taladro’ o el ‘Monstruo de La Sierra’ y quien como jefe paramilitar obligaba a los campesinos a que les llevaran niñas menores de 14 años para violarlas fue nombrado gestor de paz por Petro y el ICBF no dijo nada”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

Pero quien defendió el hecho fue Julián Gallo, senador por el partido Comunes, quien resaltó la iniciativa de Petro con la llamada paz total.

Lea también: JEP imputó a 6 exintegrantes del Secretariado de las Farc como responsables del reclutamiento de niños

“La paz total exige un compromiso con la verdad y la reconciliación. La inclusión de exjefes paramilitares como ‘Don Berna’, ‘Macaco’ y ‘Jorge 40′ como gestores de paz es una oportunidad para que contribuyan al esclarecimiento y reparación. La paz se construye desde la verdad”, destacó el congresista.