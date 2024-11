Carlos Hernán Rodríguez, contralor General de la República, consideró que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

De acuerdo con el funcionario, el reto es lograr el fortalecimiento de las finanzas territoriales garantizando el equilibrio fiscal de la nación, pues si ello no ocurre, la Corte Constitucional podría declarar inexequible la reforma en mención.

“El principal cuestionamiento al aumento de las participaciones transferidas a las regiones surge porque comprometería la estabilidad macroeconómica del país. Existe el válido temor de que aumentar las transferencias implicaría un mayor déficit que seguramente se cubriría, como siempre pasa, con más deuda o con más impuestos. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que el Gobierno Nacional debe abandonar competencias de los gobiernos locales”,aseguró.

Renglón seguido, Rodríguez llamó la atención sobre alertas que se dieron en torno a la propuesta inicial de modificación de las transferencias, por el efecto que tendría en el cumplimiento de la regla fiscal, en la calificación externa del país y en la necesidad imperativa de implementar posteriores reformas tributarias que permitan recaudar recursos que reemplacen los fondos que el Gobierno nacional va a ceder a las regiones.

Además, habló sobre la importancia asegurar la representación de todos los departamentos en el Senado de la Republica.

“Ello sería útil pues hay proyectos de ley que se tramitan sin especialidad en las comisiones que se asignan, por ejemplo, cuando se refieren a temas territoriales”, anotó.

Por último, señaló que “más allá de cualquier tipo de diferencia política, esto es una circunstancia fundamentalmente técnica”.

“Mal hacemos cuando los aspectos netamente técnicos terminamos nocolocándole política fiscal sino politizándolos. No siempre lo que dice el opositor político por ser opositor político es malo y no siempre lo que decide el gobierno por ser gobierno es malo. Hay que buscar un justo medio que permita colocar estos aspectos técnicos por encima para que no terminemos a futuro pagando consecuencias en las cuales futuras generaciones no nos van a perdonar”, concluyó.