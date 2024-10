La convención del partido Liberal, que se realiza en Cartagena, comenzó en medio de tensiones. Hay molestia y desazón. Lo anterior quedó reflejado de nuevo en la mañana de este jueves luego de que integrantes de la colectividad roja expresaron su molestia con la dirección general, en cabeza de César Gaviria, a la entrada del evento.

Además, se reportaron algunas denuncias de que los organizadores impidieron el ingreso de la prensa.

La tensión en las toldas roja tiene un origen claro: la intención del presidente Petro de que en la nueva convención sea escogido un integrante que sea más afín a sus políticas. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, sería, supuestamente, la principal ficha del jefe de Estado.

“Creo que Colombia necesita un liberalismo mucho más liberal, las mentalidades nazis han gobernado ya demasiado a Colombia. La revolución en marcha está devuelta y lo que necesita es más liberalismo”, dijo Petro en su cuenta de X.

Por su parte, Gaviria no tardó en responderle: “Me parece impropio que el presidente haya dicho eso. Él debería dedicarse a gobernar y no a interferir en la campaña liberal. Me parece que solo le hace daño al Gobierno y el Partido Liberal con absoluta seguridad va a reaccionar contra esa intervención indebida del presidente en nuestra política”.

En este sentido, Velasco ya expresó públicamente su desacuerdo con la actual dirección del partido, en cabeza de Gaviria, y solicitó en timonazo en las políticas de la colectividad roja.

“Suena increíble que en la convención del @PartidoLiberal mediante una resolución de su director se impulse a caciques a recoger los votos de los delegados para votar en su nombre. Que le quiten la posibilidad de votar a conciencia a cada convencionista repugna en la conciencia de los demócratas y por respeto a nuestros compañeros, daremos la batalla para anular tan odiosa resolución antidemocrática”, señaló.

Además de Gaviria y Velasco, los otros aspirantes a la dirección son Alejandro Carlos Chacón, Gloria Gaitán Jaramillo, Juan Felipe Namén y Felipe Melo.