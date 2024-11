El canciller Luis Gilberto Murillo le respondió a su homólogo venezolano, Yván Gil, en medio del rifirrafe que mantienen Bogotá y Caracas por la advertencia de Colombia de que no reconocerá el aparente triunfo electoral de Nicolás Maduro si no se presentan las actas electorales antes del 10 de enero de 2025.

“La postura del Gobierno nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025. De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente, Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados”, escribió el jefe de la cartera diplomática colombiana.

Gil respondió que esto era “atacar por la espalda con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente. Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos”.

A lo que Murillo replicó: “La diplomacia requiere equilibrio y respeto mutuo. La postura del presidente Gustavo Petro sigue siendo la misma desde el principio y no ha cambiado, y es guiada por principios, no por amenazas ni presiones externas. Nosotros continuaremos promoviendo la transparencia y la legitimidad democrática, siempre con un enfoque de no injerencia en los asuntos internos de otros países”.