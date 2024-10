El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) e integrante de la mesa de diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, José Félix Lafaurie, sostuvo que “el ELN está manejando los hilos del proceso” en las negociaciones con el Gobierno nacional.

Además, hizo énfasis en que “es necesario hacer una pausa y exigir hechos inequívocos de paz por parte del grupo armado. Tiene mucho que explicar y mucho en que comprometerse”, afirmó.

En su más reciente columna, Lafaurie criticó la poca voluntad de paz y saboteo permanente que ha tenido el ELN en medio del proceso de negociación. Asimismo, se mostró en desacuerdo con la decisión del gobierno de reanudar los diálogos de paz con ese Grupo Armado Organizado (GAO) “por cuanto se le había exigido manifestaciones inequívocas de paz que nunca llegaron”.

En su escrito semanal, titulado “¿Y la manifestación inequívoca?” el también integrante del equipo negociador de paz del gobierno en la Mesa de Diálogo con esa guerrilla citó un aparte del comunicado de la delegación: “Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.

¿El ELN manipula la mesa de diálogos?

El dirigente gremial afirmó que no podía compartir el reciente comunicado de la Comisión Gubernamental, en el que se saluda y se acepta apenas una carta de invitación a reanudar los diálogos, además ¡en Caracas!, “lo que deja la percepción de que el ELN está manejando a su amaño los hilos del proceso”, dijo.

Agregó que el país se quedó esperando la “manifestación inequívoca” y mencionó lo ocurrido el pasado 23 de octubre, a escasos días de la reunión en Caracas, con el soldado Deiber Pérez, quien pisó una mina colocada por el ELN en la Serranía de San Lucas y le fueron amputadas sus piernas. “Dos días antes habían atacado la estación de Policía de San Calixto, Norte de Santander, que cobró la vida del subteniente Anderson Gómez y dejó dos heridos, uno de ellos menor de edad. ¿Así piensan llegar a una solución política?”, expresó en su columna de opinión.

Asimismo, indicó varios puntos que darían cuenta de la falta de compromiso del ELN con la paz, entre ellos el paro armado en Chocó, en agosto pasado; el hostigamiento que confinó a 45.000 personas durante ocho días; el atentado de septiembre planeado para que fuera tan letal como el de 2019 en Bogotá.

Pausa frente a la crisis

En este apartado, Lafaurie reiteró que no asistirá a la ronda en Caracas por compromisos gremiales adquiridos previamente en el país y en el exterior, “pero no me escudo en esas razones de tipo formal para no expresar mi posición, como siempre lo he hecho en este mismo espacio”, añadió.

Recordó que hace tres meses le manifestó al presidente Petro la necesidad de una pausa frente a la crisis del proceso para definir un norte más claro. “Hoy pienso que, en lugar de una ronda con un dejo de claudicación, sería más prudente una reunión a la que asista el alto comisionado, la jefe de la delegación y el senador Cepeda, para explorar la real voluntad de paz del ELN y exigir unas condiciones que, por lo menos, se acerquen a una manifestación inequívoca”.

Finalmente, manifestó su deseo, como toda Colombia, “que el proceso se enrute, inequívocamente, hacia la verdadera paz”.