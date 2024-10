Tras el ataque del martes por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una base militar en Puerto Jordán, en el departamento de Arauca, que dejó dos soldados muertos y 27 heridos, el presidente Gustavo Petro estaría consultando con diferentes sectores la decisión de poner fin al proceso de paz que adelanta el Gobierno con este grupo armado.

Según medios nacionales como ‘Blu Radio’, el jefe de Estado ha estado consultando la situación tanto con negociadores como países garantes de la negociación de paz.

Ya el martes, luego de que se conociera el atentado terrorista, Petro había asegurado que la del ELN “es una acción que cierra un proceso de paz con sangre”.

“Las consecuencias de las acciones y del flujo de la historia hoy nos traen un hecho dramático y repetido en nuestros últimos años, una volqueta cargada de explosivos que hiere 27 jóvenes y mata dos, dentro de los datos que tengo, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz”, afirmó el mandatario nacional durante la posesión de la magistrada Claudia Regina Expósito como miembro del Consejo Superior de la Judicatura.

Cabe recordar que el ataque fue ejecutado con cilindros lanzados desde una volqueta, causando daños considerables en las instalaciones de la base militar en Puerto Jordán y sembrando el caos en la zona.

El mandatario comparó el ataque con el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía colombiana en Bogotá, que en enero de 2019 dejó 20 muertos y 68 heridos, entre ellos una cadete ecuatoriana, y que puso fin al diálogo que en ese momento mantenía el Gobierno con esa guerrilla.

“Y obviamente, como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la Escuela de la Policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre”, agregó.

Reacciones a inminente “cierre” de mesa con el ELN

Desde distintos sectores políticos se ve con buenos ojos el posible cierre del proceso de paz con el ELN tras el atentado atribuido por las autoridades a esa guerrilla este martes contra una base militar en Puerto Jordán, Arauca, que deja dos uniformados muertos y 27 más heridos.

El representante liberal Carlos Felipe Quintero, expresó: “Ya era hora de que el Gobierno rompiera negociaciones de paz con el ELN. Una guerrilla que se ha burlado de los colombianos. Les pido a todas las fuerzas del Estado que los combata. No quieren la paz, engañan a los colombianos. Apoyo la decisión del Gobierno de no darle más alas a esta guerrilla que solo ha hecho engañar, extorsionar, robar y matar al pueblo colombiano”.

A su vez, el representante Christian Garcés, del Centro Democrático, señaló que “nunca se debió continuar un proceso de paz con un grupo guerrillero que jamás tuvo voluntad, ni paró de asesinar ni secuestrar. Vuelve el presidente Petro a fracasar, no existe la paz total”.

El representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, indicó que “desde el primer día el ELN no demostró voluntad de negociación, sus acciones han ido en contravía de la paz, los secuestros no pararon, los atentados no cesaron y en su agenda siempre estuvo la ofensiva. El atentado de hoy en Puerto Jordán - Arauca, a todas luces es completamente dramático, tal como lo dice el presidente, cerraron el proceso de paz con sangre. El Estado colombiano no puede negociar con un grupo que no quiere la paz”.

Y el senador y negociador de paz con el ELN, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, manifestó en sus redes sociales: “Condeno firmemente el ataque con explosivos llevado a cabo hoy contra una unidad del Ejército Nacional en Puerto Jordán, Arauca. Solidaridad con los soldados víctimas y sus familias”.

Comandante de las FF. MM. dice que se mantedrá ofensiva contra ELN

El almirante Cubides Granados, comandante de las Fuerzas Militares, destacó que la ofensiva operacional en contra del grupo ilegal ELN continúa, razón por la cual la zona de los hechos fue desplegado un dispositivo especial para fortalecer las operaciones que se vienen adelantando en contra de los criminales que planearon y ejecutaron esta cobarde acción en contra de la seguridad y el bienestar de las comunidades del departamento de Arauca.

El Comando General de las Fuerzas Militares dispuso de la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, la cual estará disponible durante las 24 horas del día y a donde la comunidad, con absoluta reserva, podrá brindar información que permita localizar a los culpables de este hecho.

Sobre el estado de salud de los heridos, las primeras valoraciones médicas arrojaron que cuatro uniformados se encuentran en estado crítico y los 14 restantes están estables en observación y manejo multidisciplinario en el servicio de urgencias.

De igual manera ocho militares más permanecen en centros asistenciales de Arauca y Tame.

Todos los heridos tienen monitoreo permanente por parte de médicos y especialistas con el objetivo de brindarles la mejor atención y garantizar así su pronta recuperación.