Terrifier 3 será la entrega más sangrienta de la saga: Damien Leone

Por su parte, Damien Leone confirmó en sus redes sociales que la tercera entrega será la más sangrienta de la saga y espera recuperar la mística de su primer filme:

"Uno de mis principales objetivos para Terrifier 3 es recuperar el factor creep presente en el cortometraje original de Terrifier. Eso tenía una atmósfera genuinamente espeluznante de la que todavía estoy orgulloso. Si todo sale según lo planeado, la parte 3 será el Terrifier más aterrador hasta el momento", señaló el reconocido productor.

"Acabo de ver Terrifier 2. Fue un desastre increíble y sangriento. El chico detrás de mí se desmayó y se chocó contra mi silla, otro chico se marchó porque no se sentía bien, se lo escuché decir y al salir por la puerta del cine escuché a un chico vomitar. Me encantó la película. Larga pero nunca se sentía como arrastrada. El gore es abundante y genial. Se convertirá en una película de terror clásica y será el comienzo (para muchas personas) de un viaje muy especial y largo con Art The Clown", o “Mi amigo se desmayó y el teatro llamó a una ambulancia. Muy recomendable”, son algunos de los comentarios de la audiencia en redes sociales tras visualizar la película.