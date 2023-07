¿Por qué se llamó Trinity la primera prueba nuclear de Oppenheimer?

El término "Trinity" hace referencia a la Trinidad cristiana, que representa la doctrina de la unidad de Dios en tres personas: el Padre, el Hijo (Jesucristo) y el Espíritu Santo.

La elección de este nombre, al parecer, fue sacada de la poesía de John Donne, el más importante poeta metafísico inglés de la época de la Reina Isabel I.

En 1962, el general Leslie Groves escribió al director del Proyecto Manhattan sobre el origen del nombre, preguntándole si lo había elegido porque era un nombre común a ríos y picos en Occidente y no llamaría la atención.

"Lo sugerí, pero no por ese motivo... No está claro por qué elegí ese nombre, pero sé qué pensamientos me rondaban por la cabeza. Hay un poema de John Donne, escrito poco antes de su muerte, que conozco y me encanta, pero en otro poema devocional más conocido Donne empieza con: 'Batter my heart, three person'd God' (Golpea mi corazón, Dios uno y trino)", le respondió.