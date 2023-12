'Barbie' y 'Oppenheimer' entre las diez mejores películas de 2023

En cuanto al contenido televisivo, AFI consideró como ganadoras a series como 'Succession', la más nominada para la próxima edición de los Emmy; la comedia dramática que sigue al chef Carmen Berzatto, 'The Bear', o la serie apocalíptica 'The Last of Us', protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

La serie de Netflix 'Beef', la comedia de la cadena ABC 'Abbott Elementary' o la comedia de misterio 'Only Murders in the Building', de Hulu, también figuran entre los ganadores de 2023.

Según la AFI, las producciones galardonadas son seleccionados por su capacidad de inspirar al público y a los artistas, así como por realzar el patrimonio cultural del arte estadounidense, entre otros aspectos.