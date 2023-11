Así luce actualmente Spencer Treat Clark, Lucius en la película Gladiador

Clark ganó gran popularidad en el mundo del cine a los 13 años, por lo que desde muy joven participó en ficciones y fue a los ocho años que debutó en el cine con Arlington Road.

Le siguieron Carretera de Arlington y Doble peligro, pero no fue hasta Gladiador que se posicionó como una gran promesa de la actuación.

El protegido, Río Místico, The Last House on the Left, Much Ado About Nothing, Cymbeline y The Town That Dreaded Sundown, fueron algunos de los proyectos en pantalla grande en los que participó posteriormente, así como en series como Law & Order: Special Victims Unit, The Good Wife, The Closer, Mad Men, y Chilling Adventures of Sabrina.