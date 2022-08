Alerta en Cesar por primer caso de viruela del mono en La Guajira

No obstante, señaló que en el Cesar no se ha presentado ninguna persona con sintomatología de esta enfermedad, y que el caso de La Guajira, no fue propio, sino de una persona procedente de Bogotá que habría tenido contacto con alguien del extranjero.

El funcionario recomendó el autocuidado, y mantener las medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, que eventualmente también son efectivas para prevenir el contagio de la viruela del mono.

Por su parte, la secretaría de Salud de La Guajira, señaló que el paciente confirmado en ese departamento es un hombre de 35 años que había llegado al municipio de Albania procedente de Bogotá, presentando síntomas de la enfermedad, por lo que recibe atención, y permanece aislado de manera preventiva.

“Queremos recordarle a la comunidad las recomendaciones de seguridad en salud a la población del departamento, como el evitar el contacto estrecho con personas confirmadas o sospechosas de viruela símica”, indicó el secretario de Salud de La Guajira, Armando Pulido.