Valledupar: polémica por aumento del precio del pasaje en buses del Siva

“Esto tenían que avisarlo, como mínimo una semana antes, esto es inaudito, porque nadie es adivino, yo me subí al bus con $ 2.000 y me encuentro con que aumentó $ 400 más el pasaje, me tocó pedir prestado, eso no se hace así de la noche a la mañana con los usuarios”, manifestó un usuario al medio ‘El Pilón’.

Asimismo, los estudiantes expresaron su malestar por la decisión administrativa.