Juez anula pagos de predial con dación de lotes en Valledupar

No obstante, con la Resolución No. 494 del 22 de julio de 2016, la alcaldía resolvió una solicitud de revocatoria directa parcial de la Resolución 274 del 22 de abril de 2016 en la cual se establecía que solo recibía en dación de pago el inmueble bajo matrícula inmobiliaria No. 190-4842, con avalúo catastral de 940 millones 616 mil pesos, dado que el otro inmueble de matrícula No. 190-132284, con un avalúo de 1.430 millones 176 mil pesos, registraba una anotación de hipoteca en el certificado de tradición.

Sin embargo, a través de la Resolución No. 547 del 6 de septiembre de 2016, se resolvió un recurso de reconsideración contra la Resolución 494, que la dejó sin efecto, por lo que se aceptó el otro bien inmueble en dación de pago, con un avalúo catastral total de 2.370 millones 792 mil pesos, por no existir gravamen hipotecario en su contra.