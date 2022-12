Indígenas arhuacos bloquean vía en Valledupar y exigen presencia del Gobierno

“Al pueblo arhuaco se nos está violando los derechos fundamentales como la salud o la educación. Por ejemplo, tenemos jóvenes que, por no tener nuestro Cabildo Gobernador el registro, no han podido acceder a la educación superior o no han podido definir su situación militar. Además, tenemos niños que no han podido afiliarse al régimen subsidiado del sistema de salud porque no se les ha podido certificar su nacimiento. Muchas mujeres tampoco han podido acceder a los programas y proyectos de empoderamiento”, manifestó la comunidad.

Los nativos piden la presencia del presidente Gustavo Petro en Valledupar, para que a través de diálogos se puedan “llegar a acuerdos”.