Trabajadores de obra de La Jagua de Ibirico tienen 3 meses esperando pago

Los afectados indicaron que hay obreros de diferentes áreas como maestros de obra, albañiles, oficios varios, conductores, porteros, entre otros, quienes fueron contratados por una empresa al servicio de la administración municipal y Comfacesar, a cargo del proyecto.

“Nos contrataron hace tres meses, les laboramos un mes y al no ver pago nos retiramos y han pasado dos meses y lo trabajado nadie nos lo ha pagado. No nos responden los requerimientos que hemos realizado y necesitamos el pago de nuestro trabajo. Lo más preocupante de esto es que la obra está paralizada, es decir, las casas no se están construyendo y hay personas esperanzadas en sus viviendas”, dijo Luis Orlando Osorio, uno de los afectados.

Dicha manifestación la iniciaron desde el lunes pasado, pero aún no han tenido respuesta por parte de la administración municipal en cabeza del alcalde Ovelio Jiménez, con quien este medio de comunicación intentó tener repuesta, lo cual no fue posible porque no atendió las llamadas telefónicas.