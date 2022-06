Tensión en Pueblo Bello por ocupación de lote para proyecto de la Alcaldía

Al respecto, el alcalde de Pueblo Bello, indicó que detrás de este conflicto viene un problema político.

“Quedó más que claro que hay unos actores políticos que definitivamente vienen incendiando los ánimos para que este proyecto no se pueda adelantar y no prestar ese servicio importante a 2.500 familias del municipio”, indicó.

“Quienes perdieron en las urnas con nosotros en el debate electoral pasado, todavía no reconocen esa derrota; aquí no ocurre otra cosa que un tema político, como alcalde no estoy pretendiendo un proyecto particular, ni para beneficiar a un grupo de personas, estamos pensando en todo el municipio. Hacemos un llamado al respeto, a la institucionalidad, y que en derecho hoy el municipio está defendiendo un terreno que le pertenece”, sostuvo.

Manifestó que no hubo desalojo, sino la ocupación del predio para que la empresa encargada del proyecto avance en los trabajos de cerramiento e instalación de la planta.

“Estamos actuando en derecho, partiendo de la buena fe de los documentos que desde 2012 consagran el derecho al municipio como propietario del terreno”, puntualizó.