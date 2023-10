Requisa en Cárcel Judicial de Valledupar causó amotinamiento en los internos

Añadió que si los reclusos no tienen nada que esconder no deberían oponerse a dicho procedimiento, por ello no son anunciados.

“Luego del impase el operativo de requisa continuó y se está a la espera que den a conocer los funcionarios del Inpec que lo hacen en medio de procesos disciplinarios que desarrollan dentro de la cárcel, este informe lo entregan a diferentes instituciones como Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y Procuraduría”, puntualizó el personero municipal de Valledupar, Silvio Cuello.