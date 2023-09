Quejas de los ciudadanos en el Día sin carro y moto en Valledupar

Otra de las quejas se conocieron en el sector de La Galería y Cinco Esquina, donde los usuarios de las busetas del SIVA, indicaron que esperaron entre 20 a 30 minutos para embarcarse en la ruta, y algunas de estas no se detenían por exceso de pasajeros.

No obstante, algunos valduparenses indicaron que no se les dificultó llegar hasta sus lugares de trabajo o a realizar diligencias porque optaron por salir antes de las 6:00 a.m., para desplazarse en moto particular o mototaxi. Otros optaron por pasar la jornada completa en sus trabajos y no descansar la hora del mediodía.

Cabe recordar que la Alcaldía de Valledupar dispuso esta medida como contribución al medioambiente para disminuir la emisión de gases contaminantes de los vehículos. En desacuerdo estuvo Fenalco, ya que el sector comercio bajó las ventas.