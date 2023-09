Policía brindará vigilancia especial en Becerril por amenazas a candidatos

“Me retiré del consejo porque no habían garantías, pero luego me acerqué a la estación de Policía y el coronel escuchó a nuestro equipo porque hay personas de nuestro equipo que han recibido agresiones. Yo no afirmé en sí que el alcalde está realizando actos en mi contra, él tiene otro candidato con un equipo y el alcalde los viene patrocinando, y son personas que están armadas intimidando a la población y es el alcalde quien debe darle garantías al pueblo para que vayan a votar. Hay grupos que le están pegando a nuestros jóvenes por no estar en la campaña de ellos y lo que pedimos son garantías en la contienda electoral", expresó Fabián Martínez.