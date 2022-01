Nuevos ‘paras’ estarían sembrando temor en la Sierra Nevada

Ya pasaron más de dos años desde la alerta de la Defensoría, y contrario a la garantía de seguridad, la situación de orden público se agudizó en Pueblo Bello. Entre diciembre de 2021 y lo que va corrido de este año, dos campesinos fueron asesinados, uno en el corregimiento de La Honda, y otro en Minas de Iracal, mientras que otro agricultor fue reportado como desaparecido.

De acuerdo con testimonios en Minas de Iracal, donde fue asesinado Ariel Sepúlveda Barrios, dos sujetos cometieron el crimen, mientras unos 15 hombres armados los esperaban en los alrededores de la vivienda donde fue ultimado delante de su esposa y sus hijas.

A pesar de todos estos hechos, según José Luis Peralta, vocero de las víctimas en Minas de Iracal, “en el antepenúltimo comité de justicia transicional, la institucionalidad en su conjunto dio concepto de favorabilidad positivo de seguridad para Pueblo Bello, aun cuando yo como miembro de este comité advertía que no era pertinente, que no estaban dadas las condiciones, que había presencia de grupos armados en el territorio que se han venido fortaleciendo y no me creyeron; el alcalde dijo que confiaba en la fuerza pública, pero nosotros que hablábamos con el campesino que está en la Sierra sabíamos que su percepción no era la mejor y aun así dieron concepto favorable, y ya van dos muertos y un desaparecido”.

Tras los hechos recientes, la Defensoría volvió a advertir sobre un grupo armado ilegal que estaría generando temor en la Sierra. Sin embargo, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, indicó que “son rumores que vienen desde diciembre pasado sobre la presencia de hombres armados en el corregimiento de La Honda, pero serán las autoridades las encargadas de verificar si es verdad que se está conformando esta estructura en el territorio”.