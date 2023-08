La historia de la mujer que no recibe atención médica por estar ‘muerta’

Una compleja situación vive Marelis Ivett Luna Fuentes, de 45 años, quien desde hace un par de semanas está presentando problemas de salud y no puede ser atendida en ninguna clínica u hospital de Valledupar, porque registra como fallecida.

Resulta que a esta mujer quien reside en el barrio El Prado de esta capital, la Registraduría Nacional le anuló la cédula porque en el sistema figura como si hubiera fallecido.

“Ya no sé qué hacer no me pueden atender en ninguna parte, la EPS me dice que aparezco muerta en el sistema, lo mismo en el hospital grande y en una clínica a la que me llevaron, yo soy una mujer de escasos recursos y lo que requiero es atención médica, me están dando muchos mareos y dolor de cabeza. Tampoco puedo retirar un giro porque la cédula no me sirve, estoy desesperada”, relató Fuentes Luna.

Añadió que acudió a la Registraduría donde le informaron que debía hacer una serie de trámites y documentos para ser enviados a Bogotá, pero para ello requiere recursos que no tiene.

