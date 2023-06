Minjusticia pide respuestas por denuncias de acoso a comisaria de familia

En el documento se puede leer lo siguiente: “Frente a lo anteriormente contextualizado, quisiéramos conocer, ¿qué acciones ha adelantado usted como alcalde municipal y superior jerárquico tanto del secretario de Gobierno como de la Comisaria de Familia, de cara a las quejas y denuncias dadas a conocer por esta última funcionaria ante las diferentes instancias territoriales?”

Cabe mencionar que la funcionaria dio a conocer el caso ante la Personería Municipal, indicando que Donado la ha presionado en diferentes oportunidades y además le ha solicitado que quite la denuncia; sin embargo, ella asegura que no cambiará de parecer, e indicó que: “La persecución ha sido sistemática va a mi oficina cuatro veces al día a intimidarnos, a generar un ambiente hostil, a presionarnos, por todo se dirige a mí, me dice que retire la queja por acoso laboral o sino no sabe lo que me pueda pasar a mí. Me ha dicho que yo tengo más que perder que él”.