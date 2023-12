Ladrones dejaron sin acordeones al ‘comandante’ Emilio Oviedo

“Quitaron una reja de una entrada de ventilación y por ahí tuvieron acceso a la oficina, me han dejado sin mis herramientas de trabajo, precisamente el lunes inicio grabaciones y no sé qué va a suceder. Estoy haciendo la denuncia ante la Fiscalía y también pido que si alguien sabe dónde están los acordeones que me lo hagan saber y daré recompensa”, expresó ‘El comandante’.