Ladrón en moto atracó a varias personas en una cancha de Valledupar

“Uno no puede salir a las calles porque enseguida, si no salen con cuchillo salen con armas, lo intimidan a uno. Me han atracado ya tres veces”, expresó la mujer.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Valledupar, Felipe Murgas, indicó a ‘Noticias Caracol’ que la ciudad ha registrado un aumento en criminalidad del 12 % en comparación con 2022.