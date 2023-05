Aguachica: en ‘El Cementerio de Los Pobres’ hay 113 cuerpos no identificados

Y agregó: “Quiero decirles a las personas que esto conmueve a cualquiera, sobre todo los que vivimos este momento, una situación tan difícil hoy el municipio de Aguachica, lo más vulnerables. Y como líder social que me he desempeñado y ahora alcalde social he tenido lo que otros no han tendido porque he solicitado a la Unidad de Protección Nacional con hombre armados de uno al lado de uno y carros blindados para el desplazamiento. Decirle a la Jurisdicción Especial para La Paz que como alcalde yo verdaderamente un reconocimiento de responsabilidad, decirle a cada uno de los magistrados y a todos que pide excusas en llegar un poco tarde”.

Cabe mencionar que en los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, Chiriguaná y Aguachica reposan cuerpos no identificados; familiares esperan que les entreguen los restos cuanto antes.

La audiencia de seguimiento de la medida cautelar de Aguachica 20230524, según dijo la JEP, continuará este jueves en horas de la mañana.