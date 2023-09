60 hijos de excombatientes han nacido en la vereda Tierra Grata en Cesar

El estudiante De la Hoz, asegura que entre los cambios más importantes que ha tenido Tierra Grata está el demográfico. “Antes la familia era reemplazada por los compañeros de fila. Las mujeres no podían tener hijos por la dinámica del conflicto; lo más complejo de parir un hijo en el monte era que se tenían que desprender de ellos y les tocaba llevarlos a algún lugar donde no corrieran peligro: un amigo, un familiar o alguien conocido. Los que nacían en el monte no tenía sus raíces en el monte, puesto que la vida guerrillera no era para los niños”, rememora.

Hace énfasis en que, “los firmantes de la paz se vieron obligados a adaptarse a una nueva forma de vida y establecer una relación diferente con el territorio””.

Por su parte, el profesor Juan Camilo Lee Penagos, de la UNAL sede de La Paz, menciona que “en Tierra Grata y en todos los ETCR encontramos un variado espectro de realidades y saberes que enriquecen la sociedad colombiana, en su intento por reconstruirse y forjarse como una comunidad más justa e incluyente”.

Añadió que desde la academia acompañan y fortalecen los procesos que se adelantan en el antiguo ETRC, además de facilitar los intercambios de experiencias entre los excombatientes y los demás habitantes del país.