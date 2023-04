Heriberto Urbina, ganadero secuestrado, necesita medicamentos con urgencia

Este marte, uno de los hijos de la víctima manifestó que no saben del paradero de Urbina Lacouture.

“Hasta ahora no tenemos información alguna de las autoridades, ni CTI, ni Policía dicen que no saben del paradero de mi padre. Hay unas versiones de que lo vieron y no lo vieron, es un tema tan complejo. Lo que si queremos hacerle un llamado y es a difundir, porque mi papá es una persona de 86 años de edad, él necesita un tensiómetro y una medicina. A los captores si me están oyendo, le pueden suministrar a mi papá los medicamentos necesarios. Es hipertenso, tiene muchos problemas en su rodilla, les pedimos colaboración a los periodistas para difundir esta noticia. Asimismo, solicitamos a los secuestradores que le respeten la vida”, dijo el hijo de Urbina.

En su momento, Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, aseguró que aún es prematuro determinar quiénes fueron los responsables del hecho y mucho menos hacía donde se los llevaron.

Sin embargo, aseguró que ya se están realizando operativos de la Policía y se desplegaron tropas del Ejército Nacional para dar con los responsables.