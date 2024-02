Petro habló sobre reforma a la salud y energías limpias en visita al Cesar

“Que es mala o no sirve o no es buena, pues una bondad de esa Reforma que se que construye y plantea de un sistema preventivo y es que el paciente no llegue al hospital cuando no hay nada que hacer, sino que el enfermero llegue al hogar a descubrir la enfermedad que muchas veces la gente no sabía que tenía, pero al descubrir prematuramente poder curarla, prevenir es mejor que curar”, indicó el presidente Petro.

Finalmente, mostró una vez más su rechazo a las minas del carbón, indicando que en el Cesar y La Guajira la actividad minera va en declive y que el país debe apostar a las energías limpias.

“El tren que transporta el carbón, transporta ‘veneno y cadáveres, por ello se debe construir energías limpias”, puntualizó el presidente Gustavo Petro.