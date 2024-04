“Me tenían amarrado y me solté”: ganadero que fue secuestrado en Cesar

“Ellos me abandonaron en un arroyo que está antes de llegar a Media Luna, me tenían amarrado y me solté (…) de ahí caminé y me recogió una moto de un señor que venía bajando y más adelante una comadre mía me reconoció, me llevó a su casa y de ahí me fui a la finca”, relató Rafael Aronna.

Por su parte, el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Eduardo Chamorro, indicó que se activó un plan candado, lo cual permitió que los secuestradores se rindieran y dejaran al ganadero abandonado.