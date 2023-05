Fiscalía pide cárcel para implicados en hurto a carro de valores

En su relato el ente acusador siguió diciendo que “las cámaras de seguridad fueron manipuladas ya que al interior del vehículo no se pudo observar nada. Por otro lado tenemos las responsabilidades de Deyci Lilibeth Nieves Villalobos, Leandro Luis Argüelles Vergara y Shirly Naybeth Clavijo Alvarado, es evidente la participación de ellos en este hecho. Las dos mujeres son ajenas a la empresa Brinks, pero tienen relación directa con los vinculados en el proceso, en el momento de sus capturas se encontraban vestidos de jeans azul oscuro, pasamontañas y con la mismas prendas de vestir a fin de no ser reconocidos. Además Argüelles Vergara, quien trabaja como conductor de la empresa, se encontraba de descanso como quedó certificado, por lo que no podría estar dentro del carro, lo que quiere decir que estos participaron con conocimiento directo del hurto del vehículo y otras actividades delictivas que cometieron durante la huida”, mencionó la Fiscalía.