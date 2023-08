“Los tiros fueron aquí en la ventana, hicieron tres impactos”: Álvaro López

El acordeonero perteneciente a la dinastía López, contó que ese día regresó de la capital del país luego de cumplir compromisos artísticos. Estando en su casa a eso de las 10:00 p.m., decide descansar. En la residencia estaba su esposa, hija y nieta.

“En horas de la noche escuché los disparos, pero pensé que eran personas que estaban bebiendo a los alrededores, prendí el foco de la calle y me dice mi hija que los tiros fueron aquí en la ventana de la sala, hicieron tres impactos no sé por qué. Soy una persona de Dios que no tengo compromisos con nadie, solo dedicado a mi arte”, dijo Álvaro López.

Este suceso fue registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda, pero no se logra a visualizar con claridad a los responsables.