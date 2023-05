Valledupar celebra el cumpleaños 66 de Diomedes Díaz

Desde muy temprano, de varias ciudades de Colombia , llegaron los fanáticos del desaparecido cantante, con el fin de recordar y cantar cada una de sus canciones.

Mientras que otros, aprovecharon el espacio para vender algunos artículos y flores. “Y es el momento en que podemos vender, este año espero que la gente me colabore. Vine desde muy temprano. Lloré a Diomedes una semana y fue difícil, los ‘cachacos’ en Bogotá, me enteré de la muerte de mi artista porque estaba en un casino y mi esposa me avisó, yo le dije a ella que estaba loca, a lo que me respondió que viera la noticia en televisión”, José Marmol, vendedor de Flores.

La programación del cumpleaños de Diomedes Díaz seguirá a las 2 de la tarde en el Parque de La Provincia con presencia de los familiares del vocalista.