Fiscal que revocó orden de captura contra Gnecco será investigada

Fuentes judiciales de la Fiscalía en el Cesar revelaron a El Heraldo que esta vez el proceso está siendo manejado directamente desde Bogotá. Vale mencionar que hace algunos días, el propio fiscal Francisco Barbosa había mencionado en diálogo con La W que la captura de la dirigente política del Cesar era una "prioridad".

“Hemos ya hecho las coordinaciones también con el CTI, en este momento esto una prioridad para la Fiscalía y el director del CTI está al frente de esto. Sabemos que es necesario que se ejecute rápidamente esta captura”, aseveró el fiscal Barbosa. Esto porque la orden de captura no se pudo hacer efectiva debido a que Gnecco no se encontraba en su sitio de domicilio y no se pudo dar con su paradero, por lo que se consideraba como prófuga de la justicia.

La orden de captura en contra de Gnecco se emitió por los delitos de lesa humanidad de secuestro, homicidio y concierto para delinquir por presuntos nexos con paramilitares.

Esto porque de acuerdo con la Fiscalía Tercera Especializada de Valledupar existe una declaración de un exparamilitar identificado como Julio Manuel Argumedo García, alias Gabino, que envió un escrito en el año 2018 a la Fiscalía Octava Especializada señalando de manera clara que Cielo Gnecco Cerchar le pidió en el 2002 a David Hernández Rojas, alias 39, la retención y asesinato de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra.

Las víctimas habrían estado vinculadas contractualmente con la Gobernación del Cesar, y al parecer debían devolver a la procesada $2.500.000.000 que habrían obtenido de su actividad en la administración departamental.

“Como los secuestrados no hicieron la devolución de una millonaria suma, Cielo Gnecco y Javier Gámez pidieron a alias 39 que los asesinara, sugerencia que fue atendida positivamente por este el 8 de noviembre de 2002, a a través de miembros vinculados al grupo criminal”, se lee en la providencia de la Fiscalía.