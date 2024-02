En La Paz rendirán homenaje a Jorge Oñate en su tercer año de fallecido

Para este día, en su natal municipio de La Paz, Cesar, hay preparado diferentes evento que iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en la plazoleta del cementerio local, donde se realizará una misa por el descanso del Jilguero de América.

Luego a las 9:00 a.m., iniciarán los actos protocolarios, para seguidamente una calle de honor. A las 9:45 a.m., se entregará una ofrenda floral. A las 10:00 a.m., serán presentaciones musicales infantiles y a las 11:00 a.m., la clausura.

Estos eventos son organizados por la Alcaldía de La Paz, la Gobernación del Cesar y el Club Oñatista.

“Este evento lo hacemos desde la cuna de talentos, cultura y tradición que es nuestro querido municipio de La Paz. El compromiso por la recuperación de la identidad del territorio pacífico es una realidad. A partir de ahí, nos enfocamos en el fomento y la promoción de lo valioso de nuestras tierras”, dijo el alcalde Wilson Rincón Álvarez.

Igualmente sostuvo que esta es oportunidad para recordar la figura icónica de Jorge Oñate, un verdadero embajador de la música y el municipio, quien con su voz inconfundible llevó el sonido del vallenato por todo el mundo.

El Ruiseñor del Cesar, como también era conocido Jorge Oñate, alcanzó 25 discos de oro, 7 discos de platino y 6 de doble platino, a lo largo de su trayectoria artística llegando a ser uno de los juglares del folclor vallenato.