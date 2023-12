Dolor en Valledupar por muerte de menor tras incendiarse su vivienda

Se trata del menor Luis Mateo Rojano Rodríguez, quien al igual que el resto de sus familiares estaba durmiendo cuando se presentó la conflagración y la cantidad de humo los afectó a todos, llevándose él la peor parte y al ser rescatado ya se encontraba inconsciente. No obstante, fue llevado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede San Martín, donde los médicos declararon su muerte.

Este hecho sucedió la madrugada del sábado cuando, al parecer, el calentamiento de las luces navideñas en el pesebre causó el incendio en la sala de la vivienda, luego dos motocicletas que se estaban en ese mismo espacio también se calentaron y agravaron la situación.

Los primeros en percatarse del caso fueron los vecinos del sector, quienes de inmediato trataron de ayudar a las personas al interior de la casa, pero no lograron abrir las puertas y las ventas.

Por ello uno de los habitantes decidió subirse al techo y romper una de las láminas de eternit.

“Yo me levanté a las 3:40 de la mañana cuando veo el humo negro y me acerqué a la casa, ya los vecinos estaban intentando abrir, pero fue imposible, por ello me subí por el techo y partí un lámina entré y saqué a la señora, cuando intenté sacar al niño no pude porque había demasiado humo y era imposible poder entrar, ya todo estaba lleno de humo. Fue demasiado tarde”, dijo Isaías Fernández, vecino que rescató a las personas.

En total fueron cinco las personas que se encontraban dentro de la vivienda. Los sobrevivientes sufrieron quemaduras en diferentes partes del cuerpo y fueron trasladados a centros asistenciales.

El bombero Carlos Viloria, del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, indicó que recibieron la llamada a las 3:50 a.m., y se desplazaron al sitio con una máquina.

“Cuando llegamos la comunidad nos dicen que ya habían sacado a los integrantes de la familia y uno de ellos iba inconsciente. En la casa habían dos motos que se incineraron y esto hizo que el incendio se propagara… la casa se ahumó por completo lo cual llevó a las pérdidas materiales. Finalmente se controló el incendio”, explicó Carlos Viloria.