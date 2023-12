Candidato a Alcaldía de Gamarra denunció atentado en su contra

El aspirante político en las elecciones atípicas en este municipio del sur del Cesar, debido a la toma e incineración de la Registraduría el pasado 28 de octubre, indicó que el caso no pasó a mayores por la pericia que tuvo el conductor, que logró acelerar para dejar atrás a los delincuentes que les disparaban.

“Este es un hecho lamentable del cual aún estoy consternado por mi integridad y la de mi familia. El caso se presentó en la vereda Los Cedros, cuando realizaba unos asuntos personales y al salir, los sujetos dispararon en contra del vehículo. Este tipo de acciones no se habían presentado de manera directa con violencia, pero si hace un mes vengo recibiendo amenazas e intimidaciones por teléfono”, explicó Márquez.

Añadió que la situación ha sido expuesta ante la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección, por lo que está a la espera le sea asignado un esquema de seguridad.

“No cuento esquema de seguridad, he solicitado a la UNP y no he tenido respuesta, desde hace un mes empecé a solicitar apoyo a la Fiscalía porque me han amenazado por mensajes. Considero que se deben tomar las medidas pertinentes para la seguridad mía y de mi familia. Estamos en contexto en el que hemos venido siendo víctimas de amenazas y señalamientos porque somos oposición de un gobierno de 25 años, primero con mi hermano y ahora a mí”, puntualizó Cristian Márquez.