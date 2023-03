Cesar: Balacera en medio de hurto a entidad bancaria en Río de Oro

“Cinco sujetos armados entraron al banco y pretendía hurtar la bóveda con una suma grande y afortunadamente no lo lograron. Allí echaron mano al dinero que había en taquilla y se fueron a la huida. No hubo personas capturadas, la idea es hacer un trabajo bien hecho. Hay unos elementos materiales de prueba y se corretearon a los tipos hasta zona rural, no hay capturas hasta el momento y mucho menos heridos. Ya está el Ejército apoyando en el sector”.

Por su parte, la comunidad señaló que fueron momentos de mucho pánico y presume que los sujetos que cometieron este hurto serían guerrilleros; sin embargo, todo es materia de investigación para las autoridades.