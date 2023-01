La historia detrás de la muerte de la bebé en motel en Valledupar

Acotó, además, que ese fue uno de los peores momentos por los que ha pasado. “Tomé la terrible decisión de dejarle ver a la niña, yo nunca pensé que iba a pasar todo esto, él siempre decía que yo le pegaba cacho pero nunca fue así. Yo a él ledije que me sentía mal, que donde estaba la niña y salgo de la habitación y le pregunté que tiene mi hija, él me dijo que ya la íbamos a ayudar. Él abusó de mí, yo con él no me quería acostar, es algo que las personas no lo van a entender, muchas han dicho que me fui a echar un polvo con él y dejé a la niña ahí tirada, cuando no fue así, cuando íbamos en el carro yo me sentía muy mal, nadie tiene idea de lo que yo viví, de los golpes, me mordía la cara y la boca, me mordía los pezones porque decía que yo le había sido infiel”.

Finalmente, dijo que se enteró de la tragedia en un centro asistencial: “yo me levanté enla clínica y mi mamá me dijo que la niña no iba a volver más”.