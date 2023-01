Bebé de tres meses murió en Valledupar tras ser recibir golpes

“Estamos hablando de un lactante masculino de tres meses y 29 días de nacido que fue traído por sus padres y una red de apoyo al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, se pudieron identificar politraumatismos con trauma craneoencefálico severo y múltiple lesiones en tejidos blandos. Ingresa el paciente el 21 de enero a las 6:30 p.m.”, manifestó la líder de la Unidad Materno Infantil del Hospital, Angélica Díazgranado.

“En el concepto de que la familia lo trae y que también son lesiones que no fueron muy concluyentes, el equipo médico se diagnostica maltrato infantil. Desde la instancia de historia clínica, el revisado no se identificó dentro del informe pericial médico como lesiones externas de violencia sexual. El niño era un paciente nuestro, estuvo en dos ocasiones en el centro asistencial valorándolo por temas respiratorios y salía adelante, no había alarma sobre maltrato infantil, pero infortunadamente lamentamos lo sucedido”, dijo la funcionaria.