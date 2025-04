Mientras el pueblo de Chimichagua se encontraba asistiendo a los actos religiosos en ocasión al Jueves y Viernes Santo, al interior de una de las viviendas del barrio Saúl Callejas Martínez, una mujer fue asesinada.

El hecho sucedió en el sector conocido como ‘Las Casas Nuevas’, de dicho barrio, donde los familiares de Yorley Miranda, de 20 años, la hallaron muerta de múltiples heridas con arma blanca.

De inmediato la tranquilidad que reinaba en el barrio se vio interrumpida y en cuestión de minutos la casa estaba rodeada de vecinos y familiares de la occisa, que lamentaban lo sucedido.

En este caso no se ha conocido pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional, o autoridades municipales, por lo que no se sabe quién fue el agresor. Sin embargo, versiones preliminares señalan que el autor del crimen pudo ser el compañero sentimental de la víctima, ya que no se encuentra en el lugar y se desconoce su paradero.

Sobre la fallecida se conoció que era ama de casa y tenía una hija de 3 años. Es de precisar que en el departamento del Cesar, esta es la sexta mujer muerta de manera violenta.

Las víctimas han sido Nubia Isabel Nieves Montalvo, oriunda de Codazzi, quien fue asesinada a puñaladas por su pareja sentimental en medio de una discusión en plena vía pública del barrio Panamá, el 18 de enero.

Seguidamente el 30 de enero fue muerta de varios impactos de arma de fuego Lesly Yulieth Camacho Perozo, en el barrio El Carmen.

El 2 de febrero en ‘El Bolichito’, zona céntrica de Valledupar, mataron a las afueras de un billar, a Zulay Galván Peña.

Seguidamente el Día Internacional de la Mujer, en el municipio de Pueblo Bello, fue asesinada con arma blanca Avelina Buyones, de 50 años, por parte de su compañero sentimental.

De igual manera, el 16 de marzo, en el municipio de Bosconia, fue asesinada Doris Esther Lara García, de 51 años. Su esposo le propinó una puñalada y fue capturado en flagrancia por el delito de feminicidio agravado.