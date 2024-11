Dos comerciantes oriundos y residentes de Valledupar fueron asesinados en una vereda cerca de Tame, Arauca, luego de permanecer 11 días secuestrados, pese a que sus familiares accedieron al pago de dinero por su liberación y salvaguarda de vida.

Se trató de Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España, quienes salieron desde la capital del Cesar el pasado 16 de noviembre luego de realizar un negocio por internet para la compra de una maquinaria amarilla, útil para el tipo de trabajo que realizaban.

Sin embargo, todo fue un engaño que los condujo a emprender un camino hacia Yopal, Casanare. En todo este trayecto fueron secuestrados y llevados a una vereda cercana a Tame, Arauca.

Los secuestradores contactaron a las familias de las víctimas para exigirles más de 100 millones de pesos por la liberación y estas accedieron a realizar el pago.

A pesar de los esfuerzos desesperados por traerlos de vuelta, después de once días de angustiosa búsqueda, los cuerpos sin vida fueron hallados en estado de descomposición, este martes 26 de noviembre.

Tras estos hechos las autoridades de Arauca realizaron los levantamientos de los cuerpos, que fueron trasladados a Medicina Legal, donde están en proceso de la necropsia.

Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España pertenecían a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y residían en el barrio La Esperanza de Valledupar, hasta donde serían trasladados los cuerpos.

Este crimen fue rechazado desde la plenaria del Senado de la República, por el congresista cesarense Didier Lobo Chinchilla.

“Este crimen no solo es un ataque contra dos hombres inocentes; es un ataque contra nuestra sociedad, contra nuestros valores y contra la paz que tanto anhelamos. No podemos permitir que la impunidad prevalezca. Exijo al Ministro de Defensa y al Ministro del Interior que respondan ante esta situación. No podemos seguir enviando mensajes pasivos a quienes se dedican a hacer daño a ciudadanos de bien.

Las víctimas tenían sueños, aspiraciones y una vida por delante que fue truncada por manos criminales que actuaron sin compasión ni respeto por la vida humana. Este caso debe ser esclarecido; necesitamos saber quiénes son los responsables”, expresó el parlamentario.