Los habitantes de las veredas Mayusa Bajo, Mayusa Alto, La Duda, Caño Frío, Milagro Bajo, Milagro Alto, Menkue y los dos asentamientos indígenas Misaya-La Pista y Menkue, pertenecientes a la Serranía del Perijá, jurisdicción del municipio de Codazzi, Cesar, hacen un llamado al alcalde Hernán Baquero, al igual que a la Gobernación del Cesar, debido a que presentan dificultades para la movilidad por el deterioro de las vías.

Esta problemática la dio a conocer el docente, Omar Ospino Martínez, quien lleva más de 20 años laborando en un colegio de la zona, y tomó la vocería por parte de los campesinos que en esta temporada del año, que es de fuertes lluvias, no tienen cómo sacar las cosechas que generan, principalmente las de café, la cual se encuentra en plena etapa de recolección.

“Las vías rurales de Codazzi, específicamente las de la Serranía del Perijá son bastantes intensas, y es un terreno arcilloso que cuando llega la temporada de lluvias se sufre bastante, como docente de pronto no soy el indicado porque están los líderes rurales, pero ellos pierden la credibilidad ante la comunidad porque los alcaldes de turno siempre se comprometen, pero no lo cumplen. Los líderes reproducen las informaciones que le dan en las sectoriales, pero no realizan lo que dicen. Esto preocupa mucho porque no son 4 familias, son más de 200 familias las afectadas”, explicó Ospino Martínez.

De igual manera, explicó que es una necesidad el mejoramiento de las vías, ya que las familias que habitan dichas veredas trabajan todo el año para sacar las cosechas en el último trimestre y tienen sufrimiento para poder comercializarlas.

“No se han presentado pérdidas humanas pero si materiales, y fue la de un vehículo de un chofer legendario de la región que se le fue por un abismo. El clamor es para que la administración departamental y municipal ayude a estas comunidades que están afectadas por la calamidad de las lluvias, son muchos kilómetros en mal estado y muchos conductores han dicho que no meten a los vehículos, les tocará a los residentes regresar a la época de antaño de buscar mulas y sacar así las cosechas, lo cual implica dificultad”, puntualizó Omar Ospino Martínez.

Finalmente, explicó que las vías son intransitables incluso en motocicletas porque las condiciones del terreno no lo permiten.

Es de recordar, que el departamento del Cesar se ha visto considerablemente afectado por la temporada de lluvias, no obstante, pasó de Alerta Roja a Alerta Naranja, debido a que en algunos municipios las precipitaciones han mermado.

La jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo, Petra Romero, indicó que aún no tienen un número exacto de familias afectadas, pero que en datos preliminares a la fecha va un estimado de 3.800 familias que han presentado algún tipo de afectación por las lluvias.

La mayor alerta sigue en el municipio de San Alberto, en el sur del departamento, también en San Diego, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico, en este último hubo desbordamiento del río Sororia.