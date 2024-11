En el barrio San Jorge de Valledupar, se registró un aparente intento de hurto en contra de unas personas, entre las cuales estaba un escolta de la Unidad Nacional de Protección, junto al ciudadano a quien le brinda seguridad.

En el hecho resultó herido el escolta identificado como Cristian Camilo Cruz, de 38 años, quien en medio de un cruce de disparos con los delincuentes, recibió un impacto de bala en la cintura y otro en uno de sus glúteos, por lo cual se encuentra en una clínica de la ciudad en buenas condiciones de salud, dado que uno de los proyectiles tuvo orificio de entrada y salida, y el otro solo fue una fisura.

Se pudo conocer que al momento del ataque, los involucrados llegaban a un establecimiento en la calle 22 con carrera 6, de dicho sector, una vez disponen en bajarse del vehículo fueron interceptados por un sujeto que los habría intimidado con arma de fuego, a lo cual el funcionario de la UNP, reaccionó.

El escolta informó a la Policía Metropolitana que en el intercambio de disparos alcanzó a lesionar al victimario, el cual emprendió la huida y dos cuadras más adelante se subió a una motocicleta huyendo con rumbo desconocido. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado del ingreso de un herido por arma de fuego a un hospital o clínica de la ciudad.

Algunos moradores del sector que presenciaron los hechos manifestaron que posiblemente no se trataría de un intento de hurto sino de un atentado, no obstante, esta es una hipótesis que no descartan las autoridades, en este caso el CTI de la Fiscalía que asumió la investigación respectiva.