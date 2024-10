En Valledupar, como en el resto del mundo cientos de venezolanos se reunieron el 28 de julio durante el día y al finalizar la tarde, para esperar los resultados de las elecciones presidenciales que se disputaban entre Nicolás Maduro, quien lleva más de 10 años en el poder, y Edmundo González, que es la representación de María Corina Machado, quien no pudo postularse por una inhabilidad política.

Los migrantes al son del himno nacional de Venezuela, el arma llanera, oraciones, consignas y pancartas, mantuvieron la ilusión hasta el último momento; atentos a las redes sociales, a las informaciones de sus familiares de cómo iba la situación en los centros de votación, creyeron que en esta oportunidad podían ver un cambio que han esperado durante 24 años, tiempo en el que el chavismo se ha mantenido en el poder.

Sin embargo, pasada la medianoche del domingo, ya el 29 de julio, seis horas después del cierre oficial de los centros de votación y tras una tensa calma, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, le dijo al país y al mundo que con un 89 % de las mesas escrutadas y con una tendencia contundente e irreversible, Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato con 5.150.092 votos, equivalentes al 51,20 %.

El líder opositor, Edmundo González, por su parte habría logrado 4.445.978 votos, un 44,2 %.

En la capital del Cesar, Jesús Morales, miembro del partido Primero Justicia, del operativo electoral 2024 de la plataforma Hermanos Venezolanos, indicó que hubo una mezcla de emociones y luego de tristeza e impotencia, pero que la esperanza no se ha perdido.

“Todos los venezolanos estamos consciente que lo que pasó fue un fraude, el CNE emite unos resultados sin tener la totalidad de las actas ya que la entidad había ordenado detener las actas al ver la derrota de Nicolás Maduro. Hay muchas tensiones desde ayer, vemos que el Plan República no estuvo el Ejército sino la Guardia Nacional y la Policía, ellos fueron los que tuvieron el control. Además muchas irregularidades en los centros de votación a nivel nacional”, indicó Morales.

De igual manera añadió que, “El fraude fue muy evidente sabiendo que Edmundo González, ganó con un porcentaje del 70 %. Hay situaciones internas que no se saben y hay que esperar”.

Por su parte, Carolina Sánchez, quien es oriunda de Cabimas, en el estado Zulia, y lleva siete años en Valledupar, indicó no saber que pueda pasar en Venezuela, “no es la primera vez que nos llevamos una desilusión de esta magnitud, si bien es cierto queremos que el régimen salga creo que por la vía electoral no será, hay situaciones que no son de ahora sino de dos décadas y de mucho antes de Chávez llegar al poder que no han sido analizadas por una oposición que en muchas ocasiones ha tomado malas decisiones y los que hemos sufrido y pagado las consecuencia hemos sido los ciudadanos de a pie que día a día salimos a buscar la comida”.

Es de indicar que en Valledupar, el mayor porcentaje de venezolanos residen en zona de invasión, muchos de ellos dedicados al reciclaje y trabajos informales.