Muerte de holandeses | Los lectores escriben

Como causa de este deceso todo apunta a una intoxicación “de origen no identificado”.

Hasta ahora los elementos materiales existentes son: * Procedencia previa de Santa Marta, * Consumo de alimentos (comida de mar en una cena en un restaurante), *Síntomas predominante neurológicos (convulsiones y muerte rápida), * Sin antecedente de abuso de drogas, no se reportan antecedentes patológicos, los resultados del análisis tomados por laboratorio toxicológico clínico y forense no han detectado tóxicos. La investigación medicolegal no ha podido determinar hasta ahora ¿qué sustancias y en qué concentración pudo causar la muerte de estas personas.?.

En toxicología, cuando los síntomas aparecen en dos o más personas que han consumido los mismos productos, han presentado una sintomatología similar y cuyo comienzo suele ser cercano en el tiempo, se sospecha que se está ante una intoxicación transmitida por alimento. Por ello, esta es la hipótesis que se cierne más cercana. La causa más frecuente en esta intoxicación es por alimentos contaminados con bacterias y sus toxinas, y los síntomas son relevantemente digestivos (vómitos, diarrea, dolor abdominal, llegando a la deshidratación); y las muertes, por intoxicación alimentaria, son excepcionales, no producen un daño de esa manera tan grave y rápido.

Por esta razón, varios facultativos no creen que el fallecimiento, de esta pareja de extranjeros, haya sido por comida en mal estado, ya que es improbable que estas maten fulminantemente, lo que sí puede suceder cuando los efectos son neurotóxicos ocasionadas por toxinas asociadas con pescados (Escombrotoxina, ciguatoxina, saxitoxina, etc.), el Botulismo, setas venenosas y contaminantes químicos, que pueden causar parálisis flácida y la muerte ocurre por afectación de la musculatura respiratoria, juicio que comparten varios especialistas.

Entre los contaminantes químicos de los alimentos están insecticidas, raticidas, o fungicidas, en donde pueden estar presente compuestos que son capaces de matar rápido, tras un cuadro digestivo”, pero suelen estar limitadas a uso industrial o agrícola, su acceso es muy raro en establecimientos comestibles, es difícil que contaminen un alimento. La industria alimentaria controla los procesos de elaboración de alimentos de forma importante, para evitar este peligro.

También en el medio acuático ocurren los fenómenos de bioacumulación, donde los organismos marinos, entre ellos: peces, caracoles, mejillones, langostas y camarones, pueden absorber toxinas no solo a través de sus presas, sino también directamente del líquido que los rodea y así pueden estar contaminados con químicos venenosos, pero en este caso en la analítica, no han sido detectados.

Aunque pueden aparecer otras hipótesis, dudas por resolver y se sigue en investigación.

Si, finalmente, no han dado con un tóxico, no sería la primera vez. La literatura da informes de casos de fallecidos tras un proceso de ingestión de alimentos y las autoridades sanitarias no pudieron ir más allá de apuntar que los decesos se debieron a intoxicaciones “de origen desconocido”.

Agustín Guerrero Salcedo