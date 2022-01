El ahogamiento en tiempos de la covid-19 |Los lectores escriben

Dado al positivo balance en las estadísticas del descenso de mortalidad que se ha dado en nuestro departamento, después del encerramiento obligado y prolongado por culpa de la pandemia, ha motivado a la relajación y esparcimiento de la gente, que en nuestro medio, debido a la situación geográfica, los sitios más visitados han sido nuestras playas y unido a ello hay una serie de riesgos en donde el ahogamiento es el más relevante, del cual los medios de comunicación han venido registrando su recurrente presentación que, para estas épocas se ha incrementado.

En su ocurrencia inciden una serie de factores y en nuestro medio además de los derivados de la situación geográfica hay otros que se deben tener en cuenta para una adecuada prevención.

Los grupos etarios más reportados es el de los adolescentes, aunque sepan nadar o no, se exceden en su capacidad y desafían el peligro y nadan en sitios peligrosos, situación que se estimula más cuando están bajo el influjo de drogas o alcohol.

Es bueno resaltar que en nuestro medio el abuso de alcohol es un factor importante en la ocurrencia de estos casos, se trate de adolescentes o adultos. Su uso inmoderado favorece el accidente, ya que induce a imprudencias y a la desobediencia, y aunque el individuo no esté embriagado en el sentido habitual de la palabra, afecta las funciones sensitivas y motoras retardando las respuestas a los estímulos ante situaciones de peligro.

Además el alcohol contribuye de un modo sutil al ahogamiento, ya que deprime la producción de glucosa, la cual se suma a la baja de ella que se da en el ejercicio físico cuando estamos nadando, ocasionando un importante descenso en su nivel llevando a una ‘hipoglucemia’ que a su vez origina debilidad, confusión y desorientación, ya que no llega la energía que da la glucosa a nuestro cerebro e interfiriendo con los mecanismo de defensa que tenemos cuando estamos nadando, facilita la inhalación del agua.

Por ello, no sobra insistir que el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos ubicados en playas, balnearios y centros recreativos sea moderado que no los lleve a perder el autocontrol o mejor no consumirlo, es recomendable que, así como bajo el efecto de alcohol no se debe conducir, tampoco se debe nadar.

Otro dato importante a tener en cuenta en la prevención es la precaución que hay que tomar cuando usemos o cojamos un bote, el cual debemos llevar puesto todo el tiempo el chaleco salvavidas.

Agustín Guerrero Salcedo