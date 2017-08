Lectores escriben | La danza que lucha contra el olvido

Cartas de los lectores

Zapayán es un municipio del Magdalena que toma su nombre por la ciénaga que lo rodea y cuya cabecera municipal es Punta de Piedras. Este pueblito de calles polvorientas, y que por poco no aparece en el mapa, cuenta con una gran riqueza cultural y sin número de historias en cada esquina.

De Piedras de Moler, Magdalena, un corregimiento de este municipio, nació Abel Antonio Villa, uno de los padres del folclor vallenato. Además, en Punta de Piedras nació la señora Cleotilde Guette Medina, cuya historia le sirvió al periodista Jorge Cura, para ganar el premio Rey de España por la crónica «Doña Cleotilde: 119 años de amor».

Pero en este pequeño pueblo no sólo hay lugar para las historias, sino también para la danza, como la del Gusano.

Esta danza nació en 1994 por iniciativa de Rafael de la Cruz, docente y gestor cultural, para realizar una muestra folclórica en un encuentro regional que contó originalmente, con 11 integrantes y después de dicha presentación, quedaría siendo la danza representativa del municipio.

Un aspecto importante que hay que resaltar es que, en sus 20 años de vida, la danza ha alcanzado muy buenos logros, entre los que se destacan los siguientes: dos primeros puestos en la Gran Parada de Puerto Colombia; un primer y tercer puesto en la Batalla de Flores de Santo Tomás; dos segundos puestos y un Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla; y ocho primeros puestos en el Carnaval de Barranquilla de la calle 44.

Pero no todo es color rosa, en los últimos años la danza ha dejado de contar con ayuda económica por parte del municipio. Teniendo en cuenta que todas estas manifestaciones culturales, representan una forma de resistencia frente al abandono del estado y frente a las distintas formas de violencia que se pueden presentar en dichos lugares.

*Por: Víctor Ahúmada

